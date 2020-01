Top 14 : longtemps devant, le Stade français renversé à Clermont

En déplacement périlleux sur la pelouse de Clermont, le Stade français a longtemps mené mais a fini par craquer dans le dernier quart d'heure, ce samedi soir (29-19). Sans bonus défensif, il reste à la 13e place au classement et ne profite pas de la défaite du 12e Castres à domicile face au Racing 92 (0-27).Ce qu'il faut retenirEmbarqué dans une laborieuse opération maintien, le Stade français ne faisait pas forcément de son déplacement à Clermont une date pour définitivement se relancer. Car bien qu'éliminés de la course aux quarts de finale du Challenge européen, les Franciliens vont mieux : avec désormais Julien Arias et Laurent Sempéré aux commandes, le Stade avait enclenché une dynamique positive en Championnat avec deux victoires contre Pau et Toulouse à Jean-Bouin, et un nul à Montpellier.Et face à une équipe également en recherche de points dans sa quête de top 6, les Stadistes ont sorti une performance de belle facture. Bien lancés par l'essai rapide de Waisea d'une percée entre les perches (7e), ils ont vu leur avance grappillée par le jeu au pied de Morgan Parra (trois pénalités), qui a ramené les siens à portée d'essai à la pause (9-13). Puis relancés par le jaune de Jonathan Danty (50e) et l'essai de Jake McIntyre (57e), les Clermontois ont recollé... avant de définitivement passer devant grâce à Peceli Yato venu aplatir (72e). FIN DU MATCH null -Après une bonne entame, les Stadistes s'inclinent au MIchelin en deuxième mi-temps avec deux essais de Jake McIntyre et Peceli Yato. Les Parisiens méritaient mieux ce soir.#ASMSFP pic.twitter.com/WziRquAqD6-- Stade Français Paris (@SFParisRugby) January 25, 2020 Trop souvent à la faute, les Parisiens (13es) ont longtemps cru à l'exploit et à une belle bouffée d'air, mais concèdent finalement leur neuvième défaite de la saison. Clermont, qualifié en quarts de finale de la Champions Cup, retrouve le top 6 et des couleurs en Top 14.La tuile ...