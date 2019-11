Top 14 : les messages forts de Wild, le patron du Stade Français, avant un derby capital

Il est arrivé avec un blazer impeccablement coupé dont dépassait une simple pochette rose. C'est la seule coquetterie que s'est offerte le propriétaire et président du Stade français, Hans-Peter Wild. À la veille du derby contre le Racing 92 (ce dimanche, 16h50 sur Canal +), un match capital pour son club, actuelle lanterne rouge du Top 14, l'homme d'affaires suisso-allemand avait des messages à faire passer.Si les joueurs parisiens, à la peine en championnat, avaient des doutes sur la présence d'un capitaine à bord en pleine tempête, leur président s'est efforcé de se rappeler à leur bon souvenir. Il affirme vouloir s'entourer de professionnels d'où l'arrivée de Thomas Lombard, assure respecter l'histoire du club et veut à nouveau attirer le public au stade Jean-Bouin. Enfin, il a pris l'air grave quand le spectre d'une descente en Pro D2 a été agité. « Vous vous fichez de moi ou quoi ? Ça va aller. On en reparlera au mois de mai. » La mauvaise situation du club« C'est vrai que nous avons des problèmes mais j'ai confiance. Dans ma carrière, j'affronte des problèmes depuis 40 ans. C'est un club avec une belle histoire. Heureusement qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas le genre de contraintes financières rencontrées par Thomas (NDLR : Savare, l'ancien président) sinon ce serait un désastre. »L'arrivée de Thomas Lombard« C'est un ancien international, un expert, un manager et en plus on s'entend très bien. Quant à Dominique Martin (NDLR : le nouveau directeur administratif et financier), c'est un ancien sportif (NDLR : un escrimeur). Et pour gérer un club, il faut une âme de sportif, quelqu'un qui pense comme un sportif et qui veut gagner. »La future organisation, les joueurs« Il est nécessaire qu'on se professionnalise à tous les étages du club. Des joueurs aux dirigeants. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Il y a des joueurs qui gagnent énormément d'argent et qui ...