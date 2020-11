Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : le Stade Français stoppe La Rochelle Reuters • 15/11/2020 à 23:42









Top 14 : le Stade Français stoppe La Rochelle par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le leader du championnat se déplaçait ce soir sur la pelouse de Jean Bouin pour y affronter le Stade Français. Dans ce duel, ce sont les Parisiens qui l'ont remporté sur le score de 35 à 13. Malgré trois cartons jaunes durant la partie, les joueurs de la capitale ont pu compter sur une attaque efficace autour de Sekou Makalou auteur d'un doublé. Le troisième ligne a mis son équipe sur les rails pour gagner ce match avec le point de bonus offensif face à une équipe de La Rochelle dans un jour sans. Malgré cette défaite, les Maritimes conservent leur place de leader tandis que le Stade Français remonte à la huitième place du Top 14.

