Top 14 : le Racing se balade sur la pelouse de Castres

Ce samedi, le Racing 92 a fait vivre un véritable calvaire au Castres olympique sur sa pelouse. Les hommes de Laurent Travers y ont construit une superbe victoire agrémentée du bonus offensif. Soirée cauchemar pour le C.O., qui a terminé à quatorze.Ce qu'il faut retenirAprès deux semaines d'interruption de Top 14, pour cause de Coupe d'Europe il s'agissait de se replonger dans le bain des joutes domestiques. Après, aussi, une séquence européenne négociée de manière différente - déjà qualifié pour les quarts, le Racing 92 s'est incliné de justesse en Champions Cup face aux Saracens, quand le Castres olympique rejoignait la phase finale de Challenge Cup à Worcester. Alors, avantage Castres ? Pas vraiment, tandis qu'en Top 14, la musique n'est pas du tout la même, et les dynamiques inversées.Face au C.O, les Franciliens ont ainsi facilement enchaîné un quatrième succès d'affilée en championnat (0-27) au stade Pierre-Fabre, où tout était déjà plié dès la mi-temps (0-22). Et ce, sans même leurs internationaux français retenus (Vakatawa, Palu, Thomas, Leroux et Chat). Brice Dulin a inscrit un doublé (8e, 33e), ses troisième et quatrième essais de la saison. Henry Chavancy (21e) et Fabien Sanconnie (67e) ont corsé l'addition d'un succès bonifié, et le Racing a bien mérité de grimper à la quatrième place. De quoi préparer sereinement la réception de Toulouse, le 16 février. FT null Castres vs Racing 92 Au terme d'un rencontre très sérieuse, nos Racingmen s'impose une nouvelle fois à l'extérieur avec le point de bonus offensif, superbe performance !!Castres 0 - 27 Racing #COR92 #RacingFamily pic.twitter.com/EtQjiafU3Z-- Racing 92 (@racing92) January 25, 2020 Déjà lourdement battus à Toulon lors de la dernière journée (43-3) et réduits à quatorze après l'exclusion de Marc-Antoine Rallier dans le second acte, les Castrais ont vécu un vrai calvaire. Ils restent douzièmes, à portée du Stade ...