Top 14 : le Racing 92 tombe sur un os face à Bordeaux-Bègles

Le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles se sont rendus coup pour coup dans une rencontre qui pouvait donner le signal d'une remontada au classement du Top 14 pour l'équipe francilienne après sa victoire dans le derby (25-9) face au Stade Français. Mais le deuxième du classement a tenu son rang et fait mordre la poussière aux Ciel-et-Blanc (30-34).L'orgie d'essais, quatre de chaque côté, a quand même permis aux Franciliens de rapporter un point de bonus défensif. C'est un moindre mal.Ce qu'il faut retenirLes deux équipes ont mis un quart d'heure à se jauger avant que la première apparition du Racing 92 dans le camp adverse ne se solde par le premier essai, de l'inévitable Virimi Vakatawa (17e). À la sortie d'un regroupement consécutif à une touche, Iribaren sert de manière peu académique le centre international étrangement seul. Mais Bordeaux, deuxième meilleure attaque du championnat, réplique immédiatement par le Fidjien Radradra en force (37e). Dans un premier acte globalement dominé par les visiteurs, les Racingmen pensent avoir fait le break avec un doublé de Vakatawa (32e) mais Woki (40 + 1) répondait juste avant la pause.Au retour des vestiaires, le mano a mano se poursuit. Gomes Sa (45e) puis Baubigny (48e) donnent de l'air au Racing 92 mais la maladresse d'Iribaren (48e) face aux perches empêche les Ciel-et-Blanc de faire le break. C'est au contraire les hommes du manager Christophe Urios - qui a finalement l'air d'apprécier l'Arena de Nanterre - qui reprennent les commandes par Kaulashvili (57e) et Radradra pour un doublé (67e). On croit l'heure du match nul arrivée quand la première ligne du Racing pilonne celle de Bordeaux dans une longue séquence mais à la sirène Maxime Machenaud préférera les trois points assurés du bonus à une pénaltouche incertaine.Le joueur : Virimi VakatawaCette semaine, le manager du Racing 92 Laurent Travers avait évoqué son centre international revenu de ...