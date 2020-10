Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : le LOU surprend le Stade Toulousain Reuters • 24/10/2020 à 17:49









Top 14 : le LOU surprend le Stade Toulousain par Pierre Sarniguet (iDalgo) Alors que le tournoi de VI Nations a repris ses droits, le Top 14 poursuit lui sa route avec la sixième journée de championnat. Le Stade Toulousain privé de nombreux internationaux s'est incliné sur sa pelouse face aux Lyonnais sur le score de 7 à 16. Un essai de Tuisova à la 28e minute de jeu et les trois pénalités transformées par l'ancien stadiste Jean-Marc Doussain ont eu raison des locaux. Avec ce résultat, Toulouse conserve tout de même la tête du championnat tandis que le LOU se replace en seconde position avec 16 points en six journées.

