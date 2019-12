Top 14 : le baromètre du Stade Français après sa victoire contre Pau

Plus de deux mois après, la voici. Incapable de gagner un match de Top 14 depuis octobre et la venue de Toulon, le Stade Français a renoué avec la victoire en s'imposant contre Pau (21-18) dimanche. Voici ce que l'on retient de ce troisième succès parisien de la saison en championnat.La note : 5/10Entre les bourrasques de vent, les imprécisions du Stade Français et une stratégie efficace mais peu spectaculaire des Palois en première période, on n'a pas vu un grand match de rugby à Jean-Bouin dimanche. Mais pour le Stade Français, qui a passé un 21-0 à son adversaire à cheval sur les deux mi-temps, l'idée était surtout de s'imposer de nouveau dans son stade. LIRE AUSSI > Quentin Béthune, la victoire du pilier « qui ne pouvait plus soulever un pack d'eau »L'image : la joie des ParisiensLe maintien est encore trop loin, mais le banc des joueurs de la capitale n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final. Cris de bonheur, accolades et grands sourires, les Parisiens ont savouré leur succès contre la Section paloise, comme le montre la séquence diffusée par la communication du club. Explosion de joie après la victoire !On prend et on retourne au travail #SFPSP null #SFParis pic.twitter.com/jazEp9phVo-- Stade Français Paris (@SFParisRugby) December 22, 2019 Le chiffre : 3Le nombre de points qui séparent le Stade Français de l'avant-dernier et barragiste, Agen. Battus par Toulouse à domicile, les Agenais iront à La Rochelle dimanche tandis que les Parisiens se rendront la veille à Montpellier, dominé par le Racing 92 samedi (29-25).La phrase : « On a besoin de connaître un peu mieux le règlement »Laurent Sampéré n'a que peu apprécié les deux cartons jaunes pris par les Parisiens dans le dernier quart d'heure et l'a fait savoir en conférence de presse d'après-match. Si Pau était réduit à quatorze depuis le carton rouge de son champion du monde néo-zélandais Ben Smith à la 50e, le Stade ...