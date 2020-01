Top 14 : le baromètre du Racing 92 après son carton à Castres

Des vacances bien méritées. Le Racing 92 s'est rassuré à Castres samedi (27-0) après sa défaite en Coupe d'Europe face aux Saracens et va apprécier la coupure de dix jours imposée par le Tournoi des Six nations. Les hommes de l'entraîneur de Laurent Travers ont savouré une bonne bière dans le vestiaire de Castres. La joie dans le vestiaire @racing92 après #COR92 #JourDeRugby pic.twitter.com/lZ5lL3kixX-- Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) January 25, 2020 La note : 9/10C'est le match quasi parfait pour les Ciel-et-Blanc qui se retrouvent au pied du podium à égalité de points avec La Rochelle (3e) et donc plus que jamais en lice pour la course aux six premières places en vue des phases finales. Ce succès bonifié (4 essais à zéro), le 4e de la saison à l'extérieur auquel il faut ajouter deux bonus défensifs, fait tout simplement du Racing la meilleure formation du Top 14 loin de ses bases.Le top : la jeunesseContraint de faire sans ses cinq internationaux retenus en équipe de France (NDLR : Camille Chat, Bernard Le Roux, Boris Palu, Virimi Vakatawa et Teddy Thomas), le Racing était quand même loin de présenter une équipe expérimentale. Rien que la charnière Machenaud-Russell (respectivement 38 et 47 sélections internationales) en imposait.Mais comme il s'y évertue depuis le début de saison, Laurent Travers n'hésite pas à abattre la carte jeune. Dans le XV de départ à Pierre-Fabre, on pouvait noter la présence de Klemenczak (23 ans), Sanconnie (24), Baubigny (21 ans), Kolingar (21) qui ont parfaitement lancé les hostilités avant d'être rejoints par Ibrahim Diallo (22 ans) et Jordan Joseph (19 ans), purs produits du centre de formation du Plessis.Le flop : la seconde périodeLe score acquis à la pause (0-22) n'a pas donné lieu à une seconde période à la hauteur de la première. Seul Teddy Baubigny a inscrit un essai (67e) après le doublé de Dulin (8e et 33e) et l'essai du capitaine Chavancy (21e).Le ...