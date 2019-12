Top 14 : le baromètre du Racing 92 après sa victoire contre Montpellier

Ca n'a pas été simple, mais le Racing 92 s'est imposé pour sa dernière sortie de l'année à Nanterre. Vainqueurs de Montpellier (29-25) samedi, les hommes de Laurent Travers se sont offerts leur deuxième succès à domicile de leur saison de Top 14 et se sont replacés dans la lutte aux phases finales. Notre bilan du match.La note : 7/10Pendant que le reste du Top 14 a dû concilier avec des conditions météorologiques parfois très difficiles, le Racing et Montpellier se sont affrontés au sec sur le synthétique de Paris La Défense Arena. Le rythme n'a pas toujours été exceptionnel, mais on a eu à cinq essais, quelques mouvements bien sentis et du suspense, dont se serait bien passés les Franciliens, en tête avec 13 unités d'avance peu avant le quart d'heure de jeu.Le gesteOn joue la 11e minute de jeu. Après un gros travail des avants franciliens, Machenaud sert Finn Russell dans l'axe. Le demi d'ouverture écossais capte la balle, semble la perdre puis se reprend et adresse un très joli coup de pied dans l'espace pour son ailier Louis Dupichot. Qui a tout son temps pour gérer le rebond puis aplatir et creuser le score (11-0, 13e). #TOP14 #BoxingDaysRugby null L'image de la J11 Le @racing92 en mode cirque d'hiver avec cette passe du jongleur Finn Russell pour le funambule Louis Dupichot ! ?null pic.twitter.com/AukQExq97v-- TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 21, 2019 La stat : 100 %Deux transformations et quatre pénalités réussies : Maxime Machenaud a fait le boulot samedi. Impeccable dans ses tentatives au pied, le demi de mêlée international a mené le Racing 92 à la victoire. Un 100 % de réussite à comparer avec le 4/7 du champion du monde sud-africain Handré Pollard, aligné pour la première fois avec Montpellier.La décla : «On a joué les pères Noël avant l'heure»Elle est signée Laurent Travers, pas ravi de voir ses troupes remettre Montpellier dans le match avec des cadeaux défensifs. «On se met le ...