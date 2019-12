Top 14 : le baromètre du Racing 92 après sa défaite contre Bordeaux-Bègles

En championnat, le Racing 92 donne l'impression de faire deux pas en avant et un pas en arrière. Battu par l'Union Bordeaux-Bègles (30-34) samedi à Paris la Défense Arena pour la troisième fois de la saison, le club francilien occupe la 11e place du classement. Pour l'instant, l'explication du haut de tableau se déroule sans les hommes de Laurent Travers.La note : 6/10Les cadors du championnat se régalent sur la pelouse synthétique de Nanterre. Après le leader Lyon (20-31) le 28 septembre, c'est donc son dauphin Bordeaux qui est venu s'imposer. Il serait temps pour le Racing de redevenir maître à domicile. « Il faut se mettre vraiment dans le Top 14 où il y a des équipes qui ont le niveau Coupe d'Europe, mais il y a six places et c'est tout, avertit à ce propos l'ailier argentin Juan Imhoff. Il va falloir monter d'un cran pour remporter ce type de match, tout en gardant le spectacle. »Malgré la déception, les spectateurs de l'Arena ont certainement assisté au plus beau match de Top 14 depuis le début de la saison. Avec huit essais (quatre de chaque côté), les équipes ont régalé les 16 000 spectateurs.Le flop : Teddy ThomasIl sortait d'une performance majuscule face au Munster et lors du derby au Stade Français avec trois essais. Teddy Thomas a raté son match contre l'UBB. L'ailier du Racing 92 est même l'auteur d'un dégagement hasardeux qui est à l'origine du quatrième et dernier essai des visiteurs. Une passe de l'Argentin Cordero plus tard et Radradra filait à l'essai (67e, 27-34).Le top : Virimi VakatawaLe centre international a livré un duel à distance magnifique avec son homologue bordelais Semi Radradra. Vakatawa y est allé de son triplé quand l'international fidjien inscrivait dans le même temps un doublé. Tranchant, omniprésent, insaisissable, Vakatawa a été de tous les combats au point de récolter un carton jaune pour une action illicite au sol juste avant la pause.Le chiffre : ...