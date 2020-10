Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : la Section Paloise revient de loin Reuters • 11/10/2020 à 23:33









Top 14 : la Section Paloise revient de loin par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour clôturer cette quatrième journée de Top 14, la Section Paloise recevait le LOU au stade du Hameau. Mal entrés dans leur match, les Palois ont offert 10 points Lyon dès la 3e minute de jeu. Avec ce déficit de points, les locaux ont couru derrière le score tout au long de la partie, maintenus à flots par le pied de leur ouvreur Hastoy. En seconde période, Lyon a inscrit deux nouveaux essais et pensait avoir fait le plus dur avec un score de 29/15 à la 72e minute. Réduits à 14, les Rhodaniens ont subi un premier essai de Daubagna (73e) puis de Roudil à la 82e au bout d'une très longue séquence offensive paloise. Le plus dur restait à faire pour Hastoy qui pouvait donner le point du match nul à son équipe en transformant cet essai en coin. Tel fut le cas grâce à la précision du pied droit du jeune ouvreur français. Au final, Pau revient de loin et prend la 2e place du classement de Top 14. Lyon stagne à la 10e place.

