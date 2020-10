Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : La Rochelle solide face à Bayonne Reuters • 09/10/2020 à 23:08









Top 14 : La Rochelle solide face à Bayonne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour cette ouverture de la 4e journée de Top 14, c'est La Rochelle qui s'est imposée 36/19 avec le point le bonus offensif sur la pelouse de Jean-Dauger. Très bien en place défensivement, les jaunes et noirs ont su se montrer offensifs au cours du premier acte pour y faire le break. Doumeyrou (25e), Botia (36e) et Leyds (40e) ont mis La Rochelle sur orbite malgré l'inscription du premier essai de la partie par Luc à la 22e. En seconde période, le rythme est retombé mais jamais les bayonnais n'ont réussi à franchir la ligne défensive adverse. Cette défaite stoppe le bon début de saison de Bayonne tandis que La Rochelle tente de se lancer après un mois sans compétition (le match contre le Racing 92 avait été annulé pour cause covid-19 dans l'effectif parisien).

