Top 14 : La Rochelle se paye l'UBB et devient co-leader par Adonis Vesin (iDalgo) La Rochelle retrouve de la hauteur. Après leur victoire 20-6 contre Bordeaux-Bègles, les Maritimes pointent à la troisième place du Top 14, à égalité de points (18) avec le Stade Toulousain (un match joué en plus). Les Rochelais ont déroulé contre l'UBB. Ils menaient 17-0 à la pause avec des essais de Kerr-Barlow (18e) et Sinzelle (33e). Les hommes de Jono Gibbes n'ont jamais été mis en danger grâce à une défense agressive. Ils ont même proposé un jeu léché et séduisant. Les Girondins, qui ont encaissé une troisième défaite de rang à l'extérieur, sont cantonnés à la douzième place avec une seule victoire en quatre rencontres cette saison.

