Top 14 : La Rochelle impose sa loi à Clermont par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans ce choc au sommet de Top 14 entre La Rochelle et Clermont-Ferrand, ce sont les Maritimes qui ont pris le dessus. Auteurs d'une bonne première mi-temps avec un essai de Dulin et trois pénalités de Plisson, les locaux ont fait le break pour ne plus jamais être rejoints. L'essai de Williams à la 47e n'a pas changé la donne pour des Auvergnats trop brouillons ce soir et qui laissent donc le fauteuil de leader à leurs adversaires. Enfin, Lyon s'est imposé sur le fil 19/16 sur la pelouse d'Agen et complète le podium du championnat.

