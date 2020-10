Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : La Rochelle humilie Castres, Toulouse leader, Montpellier vainqueur Reuters • 17/10/2020 à 18:18









Top 14 : La Rochelle humilie Castres, Toulouse leader, Montpellier vainqueur par Adonis Vesin (iDalgo) 62-3. Castres a vécu une terrible humiliation sur le terrain de La Rochelle. Les Rochelais ont profité d'un triplé de Retière, d'un doublé de Bourgarit et de vingt-cinq points au pied de Jules Plisson pour rester à quatre points du leader Toulouse. Le Stade a déroulé à Brive (36-18) avec un triplé de Thomas Ramos et un essai de Cheslin Kolbe. Dans le duel des mal classés, Montpellier a arraché sa première victoire de la saison, bonus offensif en prime, face à Agen (42-13). La Section Palloise s'est imposée dans la rencontre la plus disputée face à Bordeaux-Bègles (29-24) avec 17 points de son ouvreur Hastoy.

