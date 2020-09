Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : La Rochelle dispose de Toulonnais indisciplinés Reuters • 05/09/2020 à 20:40









Top 14 : La Rochelle dispose de Toulonnais indisciplinés par Adonis Vesin (iDalgo) Un match haché. « Des mêlées et des touches », résumait même le troisième ligne rochelais Kevin Gourdon après la rencontre, remportée 27-15 par son équipe. La Rochelle a pu compter sur un incroyable Ihaia West et son flair presque français. L'ouvreur néo-zélandais a inscrit vingt-quatre points dont un essai du bout des doigts derrière les perches. Retière a marqué l'autre essai charentais (69e) après un décalage sur son aile gauche du demi Kerr-Barlow. De son côté, Toulon a joué à l'envers. Les Varois ont été très pénalisés, avec même deux cartons jaunes (32e, 35e). Après deux échecs de Belleau, Baptiste Serin a porté le RCT au pied (5/5).

