Top 14 : la CGT revendique les deux coupures d'électricité à Castres et Agen

Non, aucun concert n'était prévu ce samedi à Agen. Pourtant, le stade Armandie s'est retrouvé plongé dans le noir total, à la grande surprise des supporters venus assister à Agen-Toulouse, comptant pour la 11e journée de Top 14. Sous une pluie battante, l'arbitre de la rencontre Thomas Charabas a été contraint d'interrompre le match à la 51e minute et de renvoyer les joueurs aux vestiaires. Après une dizaine de minutes de flottement, où les joueurs multipliaient les exercices d'échauffement dans la pénombre, la rencontre a finalement pu reprendre. Scandaleux ! Je viens d'avoir confirmation par EDF/ENEDIS qu'il s'agissait d'une coupure sauvage!Que les grévistes continuent comme cela, ils vont avoir les Françaises et les Français avec eux ! https://t.co/myrHG9OvcY-- Jean Dionis (@jeandionis) December 21, 2019 Cette coupure est « sauvage » affirme Jean Dionis, le maire d'Agen. Dans un tweet, l'édile indique avoir contacté Enedis, qui lui a confirmé que l'incident serait l'œuvre de grévistes, avant d'exprimer sa colère. « Scandaleux ! Je viens d'avoir confirmation par EDF/Enedis qu'il s'agit d'une coupure sauvage ! » La CGT a d'ailleurs revendiqué sur Twitter ces actions. La #CGT revendique les coupures de courant des 2 rencontres du TOP 14, ce samedi 21 décembre 2019.- Castre - Lyon au stade Pierre Fabre- Agen - Toulouse au stade ArmandieCONDUCTEURS EN GRÈVE=pas de trainRATP EN GRÈVE=pas de métro ÉNERGETICIENS EN GRÈVE=pas de jus !null-- CGT Energie06 (@cgtenergie06) December 21, 2019 Quelques minutes avant ce match, la rencontre opposant Castres et Lyon a également été perturbée. Une coupure de courant a stoppé le jeu. Le match, commencé en milieu d'après-midi, a repris, sans courant, obligeant les joueurs à disputer plus de quarante minutes avec une faible luminosité. LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : couper l'électricité, est-ce légal ?Selon ...