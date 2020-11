Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : l'UBB braque Castres dans les ultimes secondes Reuters • 13/11/2020 à 23:29









Top 14 : l'UBB braque Castres dans les ultimes secondes par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour ce passage de Christophe Urios dans son ancien jardin de Pierre-Fabre, l'Union Bordeaux-Bègles a réussi à s'imposer sur le fil. Sur le score de 29/30, les Girondins l'ont emporté grâce à un essai d'Amosa dans les dernières secondes alors que Castres avait pris l'avantage à la 75 minute de jeu suite à un essai de filou de Nakosi. Dans cette partie, les buteurs se sont rendus coup pour coup avant que les essais ne pleuvent en seconde période. 4 essais, 2 de chaque côté mais c'est bel et bien l'UBB qui a remporté cette partie. Les visiteurs du soir remontent à la 5e place du Top 14 tandis que les Tarnais stagnent dans le bas du classement (12e).

