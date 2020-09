Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Kolbe et Ramos portent le Stade Toulousain Reuters • 12/09/2020 à 21:54









Top 14 : Kolbe et Ramos portent le Stade Toulousain par Adonis Vesin (iDalgo) Deux essais pour Kolbe, 23 points au pied pour Ramos pour une victoire 39-23. Les deux Toulousains ont démontré leur savoir-faire tout au long d'une partie maîtrisée. Kolbe a mis le feu dans la défense de La Rochelle avec ses appuis (11e, 34e), Thomas Ramos convertissant les autres opportunités au pied (20-10 à la pause). Malgré un retour de La Rochelle (23-20 puis 26-23), Toulouse a gardé la rencontre sous contrôle. Ramos a donné neuf points d'avance (32-23) avant que Guitoune n'achève les espoirs de bonus défensif des Rochelais à deux minutes de la sirène. Les deux Stades comptent à présent une victoire pour une défaite.

