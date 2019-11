Top 14 : «Je suis la preuve qu'on peut y arriver», assure Cheslin Kolbe

Il a promené son sourire pendant toute la cérémonie de la 16e nuit du rugby organisée ce lundi à l'Olympia à Paris par le diffuseur Canal +. Difficile de résister au charme de Cheslin Kolbe, l'ailier de poche du Stade toulousain désigné meilleur joueur du championnat de France. Son trophée à la main, le sud-africain est revenu sur une saison exceptionnelle pour lui, ponctuée de trois titres majeurs : une Coupe du monde et un Rugby Championship avec les Springboks et un titre de champion de France avec le Stade toulousain.Cheslin, quelle saison pour vous ?Oui ce fut une saison phénoménale. Non seulement pour mon club mais aussi pour mon pays. Je suis béni d'avoir gagné autant de titres en une année. Je dois pour cela remercier tous mes coéquipiers car je ne suis finalement qu'un ailier finisseur.Votre vie a changé depuis votre arrivée à Toulouse ?(Rires) Non je ne dirais pas ça. Je suis resté la même personne. Et de gagner des trophées n'y changera rien. J'ai toujours les pieds sur terre et je ne me laisserai pas abattre comme je ne laisserai jamais tomber ses coéquipiers. Les gens qui m'entourent, mes coéquipiers sont humbles.Qu'est-ce que votre arrivée à Toulouse a changé dans votre carrière ?Quand j'ai quitté mon pays pour la France, c'était une grosse responsabilité de partir si tôt avec une fille en bas âge. Heureusement mon épouse m'a toujours aidé en étant à mes côtés pour m'aider à rester sur le bon chemin. C'est une femme formidable, vous savez. À Toulouse, tout le monde, les joueurs comme les dirigeants m'ont ouvert les portes de leurs maisons. Je leur en suis reconnaissant. C'était toujours un plaisir d'aller à l'entraînement.Quel est votre plus beau souvenir de la Coupe du monde ?Sans doute le deuxième essai inscrit en finale. Ce fut énorme. Mais l'accueil au pays à notre retour de la part d'une population qui nous a ouvert son cœur, surtout les enfants, c'était ...