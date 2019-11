Top 14 : «Il n'y a pas de panique», assure Jacky Lorenzetti, le président du Racing

Jacky Lorenzetti a « la boule au ventre ». Et jusqu'au derby face au Stade Français dimanche (16h50 sur Canal +) au stade Jean-Bouin, le président du Racing aura du mal à avaler quoi que ce soit. La tension a gagné l'homme d'affaires de 71 ans qui assistera au derby des mal-classés en tribune avec les supporters des Ciel et Blanc, histoire de vivre un événement qui lui tient à cœur.Le Stade Français, 14e et lanterne rouge, le Racing, avant-dernier. N'est-ce pas un drôle de derby ?JACKY LORENZETTI. Il est particulier comme vous le rappelez. Les deux clubs ont besoin de se rassurer. Je pense que ça va être un gros match, avec beaucoup d'intensité.Ce duel reste-t-il un match à part ?Je ne vendrais pas une finale de Top 14 contre une victoire face au Stade Français mais c'est vraiment un match important, mon match phare.Laurent Travers, entraîneur en chef, est-il sous pression après un début de saison décevant ?Non puisque je l'ai renouvelé pour quatre ans, jusqu'en 2023. Il n'a pas de raison d'avoir de pression. J'ai une totale confiance en Laurent Travers dans ses compétences et mais aussi dans le bonhomme. Comme tout compétiteur, il est particulièrement agacé de ce début de saison. Même si, avec humilité, on était en position de pouvoir gagner quasiment chaque match qu'on a perdu. On n'a pas non plus encaissé 40 ou 50 points avec une équipe privée de 11 internationaux et en comptant des blessés dont François Trinh-Duc qui nous a fait défaut. Il faut remettre tout ça dans le contexte.Vous positivez mais vous aviez quand même poussé une soufflante envers les joueurs après la défaite contre Lyon (20-31) fin septembre...Non, j'ai reçu tous les joueurs. On a eu une explication sereine qui s'est traduite par une réaction à Pau (3-31). Maintenant, je pousserai peut-être une gueulante si le championnat ne se déroule pas comme on veut. On a un objectif qui se doit d'être ambitieux. C'est une ...