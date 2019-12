Top 14 : guide de survie du rugbyman pendant les fêtes

C'est un week-end pour souffler entre le foie gras et le chapon farci de Noël et le champagne et les fruits de mer du Nouvel An. Mais pour les joueurs du Top 14, il va surtout falloir penser à jouer au rugby.Depuis dix ans, les joueurs de l'élite française sont sur le pont lors des fêtes de fin d'année avec une journée de championnat prévue ce week-end. Une période que les rugbymen et les staffs gèrent du mieux qu'ils peuvent. Explications avec les cas du Racing 92 et du Stade Français, en déplacement à Brive (16 heures) et Montpellier (18 heures) ce samedi.À table : quelques excès tolérésLa Ligue nationale de rugby impose aux clubs de laisser au minimum quatre jours de repos aux joueurs, entre mi-décembre et début janvier, dont au moins trois consécutifs autour du jour de Noël. Si le Racing a laissé quatre jours « off », les Parisiens n'en ont eu que trois après leur victoire contre Pau, dimanche. Largement le temps de reprendre de la bûche qui rendra plus laborieuses les accélérations le week-end venu ?« En si peu de temps, ils ne peuvent pas prendre beaucoup de poids, souligne Stephan Du Toit, responsable de la préparation physique du Stade Français. Il faut évidemment qu'ils évitent les viennoiseries et tout ce qui est sucre en général. Mais en tant que technicien, si vous imposez un cadre trop strict, ça nuira à votre relation avec les joueurs. S'ils peuvent se sentir bien avec leurs proches avec une petite part de gâteau ou un petit verre de rouge, ça n'est pas gênant. »Dans les deux clubs franciliens, pas vraiment de consigne sur la composition des menus donc. « De toute façon, Toto (NDLR : Laurent Travers, l'entraîneur du Racing) ne va pas venir dans mon village vérifier ce que je mange, lance l'ailier Louis Dupichot. Moi, j'ai un corps qui élimine vite, donc je peux me permettre deux ou trois chocolats. »« Ce n'est pas une tranche de foie gras qui va changer quelque chose à leur ...