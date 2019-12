Top 14 : Gabriel N'Gandebe, le titi parisien qui défie le Racing

Il est aussi discret et secret dans la vie qu'insaisissable sur un terrain. Gabriel N'Gandebe, 22 ans, appartient à une catégorie de joueurs qui commencent à se tailler une place de choix dans les effectifs de Top 14. Dans le sillage de l'ex-racingman Marc Andreu désormais à La Rochelle, et du Toulousain Cheslin Kolbe, champion de monde et de France, l'ailier de Montpellier trace sa route du haut de son mètre 73 et de ses 74 kg.Face au Racing 92 ce samedi (Paris La Défense Arena, 15h35, Canal +), celui qui a grandi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) avant de faire le bonheur de Massy, essaiera de semer la pagaille dans l'arrière-garde francilienne. « Peut-on être petit et performant au rugby ? La preuve que oui avec Kolbe, acquiesce N'Gandebe. Grâce à lui, on porte un autre regard sur ce type de joueur. »Modeste, le natif de Douala au Cameroun, auteur de trois essais depuis le début de saison, se considère encore loin de son homologue toulousain. « J'ai encore beaucoup de travail à réaliser notamment en défense, et je dois être plus efficace, plus précis en attaque », confesse le joueur qui passe des heures devant les vidéos des matchs pour s'améliorer sans cesse.«Je garde un très bon souvenir de mon expérience dans l'Essonne»Alors forcément, la saison en dents de scie de Montpellier en Top 14 (4 victoires, 4 défaites et 2 nuls) ne peut pas convenir à ce perfectionniste. « Je suis comme tout le monde très insatisfait de ce début de saison irrégulier, le manque de discipline nous coûte cher », confie celui qu'on surnommait GGV (Gabriel à Grande Vitesse) au moment de son passage à Massy. « Je garde un très bon souvenir de mon expérience dans l'Essonne. Je crois même avoir été sélectionné par votre rédaction aux côtés de Teddy Baubigny si je ne me trompe pas. » La fusée héraultaise dit vrai. Retenue en 2016 parmi les Talents du Parisien, elle s'était vue coiffer au palmarès par le ...