Top 14 : face à Pau, le Stade Français renoue avec le succès dans la douleur

On verra dans quelques mois s'il s'agissait bien du début de l'opération maintien du Stade Français ou si ce n'était qu'un soubresaut. À la peine en première période et mené à la pause, Paris s'est repris en seconde période pour s'imposer contre Pau dimanche (21-18). Une troisième victoire en Top 14 cette saison pour le club de la capitale, toujours lanterne rouge mais qui ne compte plus que trois points de retard sur le barragiste, Agen.Ce qu'il faut retenirParis n'a pas coulé. Inconsistant et franchement inquiétant dans une première période disputée face au vent, le Stade Français s'est repris en main après la pause. Plus à l'aise en conquête, les Parisiens ont d'abord inscrit un second essai en force par Béthune (44e, 12-11) puis ont profité de l'exclusion de Ben Smith, champion du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2015 et aligné pour la première fois sous les couleurs paloises, pour prendre l'ascendant et enchaîner les pénalités. LIRE AUSSI > Stade Français : « Des amateurs grassement payés », Guazzini allume l'ancien staffMais le Stade Français est loin d'être guéri. À son tour réduit à quatorze après un carton jaune de Lapègue (68e), Paris a laissé Pau revenir à trois points (21-18, 70e) et a tremblé jusqu'au bout en manquant une nouvelle pénalité abordable puis en étant réduit à treize après une faute évitable d'Etien. Sans conséquence.Le joueur : Joris SegondsTitularisé à la place de l'international argentin Nicolas Sanchez, le demi d'ouverture a alterné entre très médiocre et correct. En difficulté en première période, où il rate une pénalité facile et une transformation, l'ancien joueur d'Aurillac a peiné à orienter le jeu de son équipe. Si ses onze points de la seconde période améliorent son bilan, il se manque d'emblée en donnant une mêlée dans les 22 m parisiens à Pau après un coup de pied envoyé en ballon mort et rate une ...