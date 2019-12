Top 14 : face à Montpellier, le Racing 92 reprend goût au succès à domicile

Elle a mis du temps à arriver, mais la voici. En dominant Montpellier samedi après-midi, le Racing 92 a remporté sa deuxième victoire de la saison à domicile en Top 14 (29-25), plus de trois mois après un succès contre Castres (23-14). Un succès crucial pour se relancer en championnat, même si les Franciliens, jamais menés, ont tremblé jusqu'au bout.Ce qu'il faut retenirIl n'y a pas que le Père Noël, venu passer une tête à la pause du match sur la pelouse de la Paris La Défense Arena, qui a été généreux samedi à Nanterre. Pire défense du Top 14 à domicile avec plus de 25 points encaissés par match, le Racing a fait « honneur » à sa réputation en encaissant trois essais et 25 points. Avec un peu plus de réussite de son champion du monde sud-africain Handré Pollard, auteur d'un quatre sur sept dans ses tentatives pour son premier match depuis la finale du Mondial, les Héraultais auraient pu s'offrir mieux qu'un bonus défensif.Pourtant, les hommes de Laurent Travers ont parfaitement entamé leur match face à Montpellier, trop indiscipliné avec un 13-0 en moins d'un quart d'heure. Mais derrière, leurs adversaires se sont relancés en six minutes et deux essais (13-12, 21e) et ont maintenu la pression tout au long du match, jusqu'à revenir à un point juste après l'heure de jeu (26-25, 61e). Le moment où les Racingmen ont repris la main sur le ballon pour s'éviter une nouvelle déconvenue devant leurs supporters.Le joueur : Finn RussellDans tous les bons coups. Le demi d'ouverture écossais du Racing a d'abord décalé Louis Dupichot d'un intelligent coup de pied pour permettre au Français d'inscrire le premier essai du match. Alerte, il lance très bien son bulldozer Vakatawa. Un match complet, où Russel a bien été assisté par Maxime Machenaud, qui n'a laissé aucun point en route au pied.Le chiffre : 100Ce samedi, Virimi Vakatawa disputait son centième match avec le Racing. Le trois-quarts ...