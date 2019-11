Top 14 : dernier match à Lyon pour Bastareaud, bientôt pionnier à New-York

La pige touche à sa fin. Pour l'instant. Arrivé le 17 juillet au LOU, après huit saisons à Toulon, Mathieu Bastareaud dispute son dernier match avec Lyon ce dimanche. Avant de rejoindre pour trois semaines les Barbarians britanniques puis les Etats-Unis où il évoluera pendant sept mois avec l'équipe de New York en Major League.« Il n'est pas venu en vacances à Lyon, il a fait du bon boulot », souffle Baptiste Couilloud, le jeune capitaine de Lyon (22 ans). Bastareaud, 31 ans, a amené toute son expérience au LOU, en tête du Top 14 actuellement (7 victoires, 1 défaite). À Lyon, la star du rugby français a été repositionnée... troisième ligne.« C'était un gros challenge pour lui, explique Pierre Mignoni, le manageur du club. Il avait les capacités pour changer de poste. C'est une réussite parce qu'il est convaincu désormais qu'il peut être performant à ce poste. Il a eu des hauts et des bas, il s'est mis en danger. Bravo à lui. »« J'ai pris du plaisir à ce nouveau poste, résume l'intéressé. Je n'ai pas tenté l'aventure pour faire rire tout le monde. Je l'ai pris sérieusement. Oui, ça m'a plu. Je sortais d'une année où je n'avais pas pris de plaisir, rugbystiquement parlant. J'ai un peu changé de métier en l'espace de quatre mois. Jouer devant n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes efforts. Je fais mon mea culpa... Souvent, derrière, on a l'habitude de crier sur les avants quand ils s'oublient et je comprends un peu désormais (rires). »Et maintenant ? À New York, mais à quel poste ? Centre ? Troisième ligne ? « Troisième ligne, c'est une option pour mes futurs coachs. Alors pourquoi pas ? Mais je n'aime pas trop les oreilles en chou », rigole Bastareaud.Partir avec panacheIl a en tout cas été défié par son ancien coéquipier à Toulon, un certain Guilhem Guirado : « Je ne l'ai pas vu sauter en touche encore, mais j'espère que ce n'est pas fini et qu'il ...