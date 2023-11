Top 14: de retour aux affaires, Laporte fait sa révolution chez la lanterne rouge Montpellier

Bernard Laporte, alors patron de la FFR (à gauche), échange avec l'homme d'affaires et président du club de rugby de Montpellier Mohed Altrad, le 6 février 2022 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

Moins d'un an après sa condamnation dans une affaire de corruption active, l'ex-patron du rugby français Bernard Laporte revient en force dans la mêlée, déterminé à "tout changer" au sein du club de Montpellier, actuellement à la dérive en championnat.

"Avec (le propriétaire) Mohed (Altrad), nous avons décidé de tout changer", a affirmé Laporte, dimanche dans un entretien accordé au bi-hebdomadaire spécialisé Midi Olympique.

Lanterne rouge du Top 14 après sa défaite à Perpignan (23-16), le MHR se tourne vers l'ex-sélectionneur des Bleus (2000-2007) pour sortir la tête de l'eau. "Bernard, c'est la culture de la gagne, le leadership, l'esprit d'équipe", a justifié l'homme d'affaires franco-syrien, samedi au Journal du Dimanche.

Cette nouvelle collaboration entre les deux hommes, désormais entre salarié et employeur, résonne comme un coup de tonnerre qui ne manquera pas de faire parler après leur condamnation commune, en décembre 2022, dans une affaire de corruption active, de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux.

A la tête de la FFR jusqu'en janvier 2023, Laporte avait été contraint de quitter son fauteuil au cours de son second mandat, poussé à la démission après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis et 75.000 d'amende par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir noué un "pacte de corruption" avec... Altrad, pacte lié notamment au parrainage du maillot du XV de France. Une décision dont il a fait appel.

- Interdiction d'exercer en suspens -

Le président de la FFR Bernard Laporte entourés de ses avocats arrive au tribunal de Paris, le 7 septembre 2022 ( AFP / Thomas SAMSON )

Lui avait également été signifiée une interdiction d'exercer une fonction en lien avec le rugby pendant deux ans. L'appel étant suspensif, cette interdiction ne s'applique pas et le MHR a donc le droit d'embaucher l'ancien sélectionneur des Bleus.

"Il y a une justice, je la respecterai. Je ne suis pas empêché d'exercer dans le rugby professionnel. Je ne vois pas pourquoi on me reprocherait quoi que ce soit, à partir du moment où c'est légal. Mon retour agace les cons. Mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas", a asséné dimanche soir sur RMC Sport "Bernie", qui a assuré avoir informé "vendredi, par lettre, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique" de son retour au sportif.

Altrad, lui, avait écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

Laporte, ex-secrétaire d'Etat chargé des Sports (octobre 2007-juin 2009), va occuper le poste autrefois assuré par le Sud-Africain Jake White, le Néo-Zélandais Vern Cotter et Philippe Saint-André depuis 2020.

En tant qu'entraîneur, l'ancien demi de mêlée fort en gueule, au débit mitraillette, avait dirigé le Stade bordelais, le Stade français et Toulon, remportant notamment deux championnats de France (1998, 2014) et trois Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015).

Avec les Bleus, Laporte a également remporté quatre Tournois des six nations, dont deux Grands Chelems (2002, 2004), tout en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde à deux reprises (2003, 2007).

- "Pas sur le terrain, mais près de la pelouse" -

"Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller chercher l'un des meilleurs connaisseurs français du rugby mondial", a argué Altrad.

Et Laporte n'arrive pas seul. Dans ses valises, il amène Patrice Collazo, fraîchement débarqué de Brive, en tant que manager général en remplacement de l'Anglais Richard Cockerill, qui n'aura tenu que quelques mois à la tête de l'équipe héraultaise. Jean-Baptiste Elissalde quitte également le club.

Collazo sera entouré de Vincent Etcheto, qui s'occupera des trois-quarts, ainsi que le duo Christian Labit et Antoine Battut, en charge des avants.

La déception des joueurs de Montpellier à l'issue de leur défaite à domicile contre Toulouse, le 2 octobre 2022 ( AFP / Sylvain THOMAS )

"Je ne serai pas sur le terrain, ce n'est pas moi qui vais entraîner. Je n'ai plus l'âge pour cela, surtout que cela fait plus de huit ans que je ne l'ai pas fait", a tenté de tempérer Laporte, âgé de 59 ans.

"L'idée, c'est de retrouver très vite la victoire (Montpellier n'en compte qu'une après sept journées, ndlr). Stabiliser le club dans le haut du tableau. Le MHR n'a pas l'effectif pour être dernier du Top 14! Je serai donc présent tous les jours, près de la pelouse. Je vais aussi rencontrer les joueurs, faire connaissance avec certains", a encore détaillé Laporte.

"Il faut retrouver un état d'esprit conquérant, de l'enthousiasme, le goût de la victoire. Ne vous inquiétez pas, le MHR va remonter dans le classement", a-t-il promis.

Premiers éléments de réponse dans une semaine, avec la réception d'Oyonnax.