Top 14 : Clermont se rassure à moitié face à Agen par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi après-midi, la troisième journée de Top 14 se poursuivait avec la rencontre opposant l'ASM Clermont-Auvergne au SU Agen au Stade Marcel-Michelin. Les Auvergnats, qui restaient sur deux défaites de rang à Bayonne en Championnat puis contre le Racing 92 en quart de finale de la Champions Cup, ont retrouvé le chemin de la victoire puisqu'ils s'imposent 31-12. Malheureusement pour eux, après une première période aboutie, ils ont terminé la rencontre de façon brouillonne et n'arrivent pas à accrocher le bonus offensif. Avec cette victoire, Clermont devient co-leader du Top 14 avec neuf points tandis qu'Agen reste au fond de la classe avec une seule unité au compteur. La semaine prochaine, les Lot-et-Garonnais recevront le Stade Français à Armandie et l'ASM se déplacera sur la pelouse de l'UBB.

