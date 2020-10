Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Clermont nouveau leader, le Racing et Bayonne victorieux à l'extérieur Reuters • 24/10/2020 à 22:49









Top 14 : Clermont nouveau leader, le Racing et Bayonne victorieux à l'extérieur par Adonis Vesin (iDalgo) Clermont prend la tête du Top 14. L'ASM, toujours invaincu à domicile, a déroulé contre Pau (cinquième, 50-29). Les Jaunards ont franchi sept fois la ligne d'en-but adverse, dont un doublé du Japonais Matsushima. La Section a mis cinq essais, Fumat et Roudil ayant profité de l'exclusion temporaire de Vahaamahina pour recoller au score (24-22). Dans le derby francilien, le Racing (6e) s'est offert le Stade Français (9e) 27-25 à Jean-Bouin grâce à une pénalité à la sirène du demi d'ouverture Antoine Gibert (22 ans). Avec deux essais de Ravouvou (4e) et Luc (51e) associés à 16 points au pied de Gaëtan Germain, l'Aviron Bayonnais (8e) s'est imposé chez la lanterne rouge Agen (26-15). Le SUA a joué tout le match en infériorité après le carton rouge reçu par Moreaux (6e).

