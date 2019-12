Top 14 : Christophe Urios, l'homme qui fait grandir Bordeaux-Bègles

« Tu gagnes ou tu apprends. » Cette phrase de Nelson Mandela, affichée cet été par Christophe Urios au centre d'entraînement de l'UBB, prend tout son sens. Pour la première fois, le club, né de la fusion du C.A Béglais avec le Stade Bordelais en 2006, est en tête du Top 14 pour la deuxième journée consécutive après son succès sur La Rochelle (20-15), record d'affluence à la clé, juste avant Noël.En s'imposant à Pau (27-23) dimanche, l'UBB a signé une quatrième victoire de rang et conservé sa place de leader le week-end dernier. « Notre premier objectif, c'était de reconquérir nos supporters. C'est bien parti. Les résultats sont là. Il faut apprécier et garder la tête froide », confie le manager de Bordeaux-Bègles. Mais la belle histoire, avec une possible première qualification pour les phases finales au printemps prochain, pourrait bien durer.Avec son staff, l'ancien boss d'Oyonnax et de Castres a transformé Bordeaux-Bègles en une équipe capable de gagner au grand large chez un gros, le Racing (34-30). Une revanche pour son coach : « C'est une dédicace à tous les incompétents qui pensaient que mes équipes ne savaient pas jouer au rugby. » Mais son UBB sait aussi s'en sortir sous la pluie contre La Rochelle donc, ou à Edimbourg en Challenge européen (16-16 après avoir été mené 16-10).«Je sais où je veux aller avec mes joueurs»« L'arrivée d'un homme ne peut pas tout transformer. Il faut impliquer les joueurs, juge Urios. Ils ont encore une grande marge de progression mais ils ne le savent pas. » Alors l'entraîneur champion de France 2018 avec Castres ne les épargne pas. La séance très dure du mardi au stade André-Moga fait ainsi souvent grimacer ses hommes. « C'est sûr, c'est intense. Mais pour y arriver, il n'y a pas de secret », lâche Alexandre Roumat, troisième ligne de l'UBB.« L'idée, c'est de mettre beaucoup d'intensité. Car on joue comme on s'entraîne ...