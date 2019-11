Top 14 : Cheslin Kolbe, le grand gagnant de la Nuit du rugby

Il a tout raflé. Meilleur joueur, plus bel essai, le sud-Africain Cheslin Kolbe est reparti de la 16e nuit du rugby - la cérémonie de récompenses organisée par Canal +, diffuseur unique du Championnat de France - le sac plein de trophées. Des distinctions auxquelles il faut ajouter la récente Coupe du monde au Japon puisque le chef-d'œuvre du feu follet restera cette année le titre mondial glané avec les Springboks.L'arrière ou l'ailier de poche (1,71 m) a fait souffler un vent de fraîcheur dans un championnat où les gabarits hors-norme avaient tendance à s'imposer ces derniers temps. Son essai inscrit lors de la 24e journée face à Pau avait fait se lever tout un stade abasourdi par sa pointe de vitesse. Parti de ses 22 m, il avait passé en revue toute la section paloise écrasée ce jour-là (83-6).« Cheslin est une vraie publicité pour notre sport, a assuré le manager toulousain Ugo Mola, le trophée de meilleur staff entre les mains. C'est une bonne nouvelle pour le rugby et un joueur dans lequel les gamins peuvent se reconnaître. Il n'est pas démesuré. » L'essai de Kolbe face à Pau Même Damian Penaud, désigné meilleur international tricolore d'une courte tête devant Antoine Dupont, est sous le charme de Kolbe. « C'est un joueur qui m'inspire, poursuit le Clermontois. J'apprécie ses appuis, sa vitesse, sa vision du jeu. »Si le joueur auvergnat a encore tout l'avenir devant lui, ce n'est plus le cas de Jérôme Garcès. L'arbitre international a tiré sa révérence sur une finale de Coupe du monde arbitrée de main de maître. « C'est une saison exceptionnelle pour moi. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire », savoure celui qui aura arbitré au total trois finales de Top 14, une finale européenne et la dernière finale de la Coupe du monde. Le palmarès Meilleur joueur du Top 14 : Cheslin Kolbe (Stade toulousain).Meilleur joueur du Top 14 à la Coupe du monde : Cheslin Kolbe (Stade ...