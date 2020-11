Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Castres décroche le nul à Toulouse Reuters • 07/11/2020 à 17:20









Top 14 : Castres décroche le nul à Toulouse par Florian Burgaud (iDalgo) Encore une fois privé de ses internationaux, le Stade Toulousain a enchaîné une troisième journée de Top 14 sans victoire. Après la défaite 7-16 à domicile face à Lyon et la déroute 48-14 sur la pelouse du Stade Français dimanche dernier, les hommes d'Ugo Mola ont quitté leur antre d'Ernest-Wallon sur un match nul 16-16 face à Castres. Les Tarnais, menés 13-3, sont revenus dans la partie après la pause sur un essai de Thomas Combezou puis grâce à deux pénalités rentrées par Benjamin Urdapilleta, le buteur maison, dont une à la 77e minute de jeu. Les deux équipes prennent donc deux points : les Haut-Garonnais sont à trois unités des leaders clermontois tandis que le CO passe douzième.

