Top 14 : Brive domine Bayonne à la maison par Florian Burgaud (iDalgo) Le Stadium de Brive, où 9 000 spectateurs étaient autorisés à s'asseoir dans les gradins, accueillait, ce dimanche soir, la première rencontre de la saison 2020/2021 du CAB. Les Coujous y ont réussi leurs débuts en dominant l'Aviron Bayonnais 42-23 avec trois essais inscrits en première période. Enzo Hervé, le buteur corrézien, a porté son équipe en marquant un essai et 20 points au total. Les Basques, trop indisciplinés avec trois exclusions temporaires, ont réalisé quarante premières minutes trop faibles avant de se réveiller en début de second acte. Finalement, la défaite est lourde à une semaine de recevoir Clermont à Jean-Dauger. Les Brivistes, eux, se déplaceront sur la pelouse de l'UBB.

