Top 14 : Boudjellal ne sera plus propriétaire du RCT à partir de dimanche

Son silence est plus parlant que beaucoup de discours. Et pourtant, Mourad Boudjellal sait manier les mots et les rendre frappants d'habitude. Il a même déjà évoqué, à plusieurs reprises, son départ du Rugby Club de Toulon, son enfant, qu'il a élevé depuis treize ans, lui, le minot de la Rade, jusqu'aux plus hauts sommets. Mais là, rien. Pas la moindre réaction après la révélation par L'Equipe du changement de propriétaire chez les Rouge et Noir, qui sera officialisé ce lundi.Mourad Boudjellal s'efface donc, comme prévu, sans doute un peu plus tôt qu'envisagé initialement, au profit de Bernard Lemaître, homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie bio-pharmaceutique. Celui-ci était arrivé au chevet du club l'été 2018, afin d'y injecter 4 millions d'euros sur un budget de 30 millions et de prendre 25 % des parts de la SASP. Il en détenait 44 % quand une nouvelle recapitalisation a eu lieu début novembre, le propulsant nouveau maître des lieux. Boudjellal restera président jusqu'à la fin de la saison.Un dernier combat, la présidence de la Ligue de rugby« J'ai des projets, je sais ce que je veux faire après le rugby, nous confiait-il récemment. Il y a un moment où on a fait le tour des choses. Moi, j'ai besoin de tout faire avec passion. » Ces dernières saisons, il avait souvent laissé entendre qu'il allait passer la main. Jusque-là, ses coups de gueule ou ses traits d'humour n'avaient pas connu de lendemains concrets. Cette fois, la page s'est tournée, dans le calme, en silence, en secret.À 59 ans, Mourad Boudjellal s'apprête à changer de vie. Peut-être se relancera-t-il dans l'édition de bandes dessinées, son premier métier, qui avait fait sa fortune avant qu'il ne s'intéresse, en 2006, aux destinées du club de sa ville ? Mais avant, il s'engagera dans un dernier combat autour du ballon ovale en briguant la présidence de la Ligue nationale en 2020.Le passage de ...