Reuters • 31/10/2020 à 20:41

Top 14 : Bordeaux-Bègles écrase Agen, Castres s'offre le Racing 92









Top 14 : Bordeaux-Bègles écrase Agen, Castres s'offre le Racing 92 par Florian Burgaud (iDalgo) C'est la débandade pour le SU Agen. Battus lors des six premières journées, les joueurs lot-et-garonnais ont pris l'eau ce samedi en fin d'après-midi sur la pelouse du stade Chaban-Delmas de Bordeaux où l'UBB s'impose 71-5 grâce à dix essais. L'un a notamment été inscrit par Seta Tamanivalu qui jouait son dernier match en France avant de s'envoler pour le Japon. Après trois défaites de rang à l'extérieur, les Girondins s'offrent un petit bol d'air frais avec cette balade. C'est la même chose pour Castres qui gagne 28-26 à Pierre-Antoine contre le Racing 92 qui arrache tout de même le bonus défensif en fin de rencontre. Ce dimanche, Pau reçoit La Rochelle à 17 heures et Toulouse se déplace à Paris pour affronter le Stade Français en prime time.

