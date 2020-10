Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Bayonne créé l'exploit à Jean-Bouin, Brive gagne à 13 Reuters • 02/10/2020 à 23:22









Top 14 : Bayonne créé l'exploit à Jean-Bouin, Brive gagne à 13 par Florian Burgaud (iDalgo) La troisième journée de Top 14 débutait ce vendredi soir. Tout d'abord, l'Aviron Bayonnais, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis un an et à Paris depuis le 4 novembre 2010, s'impose 26-19 sur la pelouse du Stade Français, qui retrouvait son arène de Jean-Bouin pour la première fois depuis 230 jours. Avec un Gaëtan Germain des grands soirs, auteur de 21 des 26 points basques dont un essai venu d'une géniale interception, Bayonne a totalement maîtrisé cette rencontre. Par ailleurs, Brive s'impose 19-13 contre la Section Paloise alors que Mitch Lees et Setareki Bituniyata ont été expulsés : les Corréziens prennent provisoirement les commandes du Championnat. Ce samedi, Clermont reçoit Agen au Michelin à 15h15.

