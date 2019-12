Top 14 : au Stade Français, «les attitudes au quotidien ont changé», se réjouit Thomas Lombard

Le Stade Français est au plus mal. Bon dernier du Top 14, le club parisien n'a pas profité du Challenge européen pour retrouver le sourire, battu samedi à Bristol (37-11). Nommé il y a un mois au chevet du soldat rose malade, le nouveau directeur général Thomas Lombard veut y croire.Lors de votre arrivée, vous parliez de situation « préoccupante ». Votre diagnostic est toujours le même ?THOMAS LOMBARD. Il reste maintenant 16 journées, la situation est un petit peu plus préoccupante si on se fie uniquement au classement. Mais une transformation s'est quand même opérée.Laquelle ?À Brive (défaite 26-21), on a vu une équipe dominatrice ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Dominer Brive chez lui sur des secteurs fondamentaux comme la conquête, la mêlée ou dans l'engagement, ce n'est pas une photographie du Stade Français beaucoup vue cette saison. Ça montre qu'on a du potentiel. Les attitudes au quotidien ont aussi changé. On voit arriver les joueurs avec le sourire, une demi-heure, trois quarts d'heure avant le début de l'entraînement. Ils ne sont plus là pour subir, mais sont impliqués. On a scellé un pacte en se disant qu'on va s'en sortir ensemble. Même si on a fait le choix d'entraîneurs (Laurent Sempéré et Julien Arias) inexpérimentés, ce ne sera pas la faute d'untel ou untel si on se plante, mais de tout le monde. La responsabilité des coachs, joueurs et moi-même, est clairement engagée maintenant.Êtes-vous certain que les joueurs aient pris conscience du danger ?Quand je vous dis qu'ils arrivent 30 ou 45 minutes avant l'entraînement, ce n'est pas pour regarder leur téléphone dans le vestiaire. Ils vont dans le bureau des coachs pour les aider, leur apporter des solutions. Ils sont passés de concernés à impliqués. On n'est pas 14e par accident, mais avec la grande expérience de certains joueurs, on a largement les moyens d'aller chercher une place plus ...