Top 14 : au Stade Français, l'opération cohésion a commencé

Des mots d'encouragement qui fusent, des applaudissements nourris de joueurs après chaque passe réussie... Le Stade Français a donné l'impression de faire corps mercredi à l'entraînement au stade Jean-Bouin, au lendemain de la démission forcée du manager Heyneke Meyer, 52 ans.Arrivé en juin 2018 à Paris, ce dernier a été contraint de prendre cette décision après le nouveau camouflet subi par la lanterne rouge du Top 14 lors du derby à domicile contre le Racing 92 (9-25), dimanche. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et une nouvelle preuve de la fracture entre l'ancien sélectionneur des Springboks (2012-2015) et son vestiaire. L'entrainement du jour ouvert aux supporters en images. #SFParis pic.twitter.com/HEUsZ0zzjP-- Stade Français Paris (@SFParisRugby) November 13, 2019 Hans-Peter Wild, le propriétaire et président du Stade Français, qui avait pourtant renouvelé son soutien à Meyer samedi dernier en conférence de presse, a donc tranché dans le vif. Pieter De Villiers, bras droit du Sud-Africain, et les adjoints Dewald Senekal, John McFarland et Ricardo Loubscher, ont, eux aussi, été débarqués.« On n'est pas là pour faire plaisir »C'est Laurent Sempéré, 34 ans, ancien talonneur stadiste arrivé dans le staff cet été, et Julien Arias, l'ailier tout jeune retraité à 36 ans après seize saisons au club, qui ont pris les commandes de l'équipe et dirigé leur première séance ce mercredi. En attendant l'arrivée d'un nouveau manager : on parle de Vern Cotter, Gonzalo Quesada, Michael Cheika, entre autres. Le choix reviendra à Thomas Lombard, nouveau directeur général du club, qui s'est attardé mercredi à rassurer, aux côtés de Hans-Peter Wild, les supporters présents dans les tribunes du stade Jean-Bouin.Le nouveau duo de coachs était en tout cas à la manœuvre, Arias donnant de la voix sur le terrain pour redonner vie aux Soldats roses. À trois jours de la réception de Brive ...