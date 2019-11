Top 14 : après le Japon, les mondialistes retrouvent le championnat

Le Top 14 déroule le tapis rouge. À l'exception des champions du monde sud-africains (*) encore occupés à célébrer leur titre, - dont Handré Pollard et François Steyn (Montpellier), Eben Etzebeth (Toulon), Cheslin Kolbe et Thomas Du Toit (Toulouse) évolueront dans le Top 14 - le championnat de France peut enfin aligner ses plus belles stars. Il ne manque guère que Cheslin Kolbe, le feu follet Springbok qui a fait la saison passée le bonheur du champion de France toulousain, pour crier « spectacle complet ».Après les huit premières journées disputées avant et pendant toute la Coupe du monde au Japon, une nouvelle compétition débute. « C'est un autre championnat de France qui commence et ça pour tout le monde », admet l'entraîneur du Racing 92 Laurent Travers qui récupère tous ses mondialistes au nombre de dix, sauf le Fidjien Leone Nakarawa resté pour le moment au pays.Les cinq derniers champions aux cinq dernières placesSon coéquipier chez les Ciel-et-Blanc, l'international tricolore Maxime Machenaud, a lui des fourmis dans les jambes. Son unique et dernière titularisation face aux Etats-Unis remonte au 2 octobre. Depuis le demi de mêlée a eu le temps de faire du jus. « Je suis en pleine forme », confirme dans un grand sourire celui qui a resigné jusqu'en 2024 avec le club des Hauts-de-Seine.La nature ayant horreur du vide, l'absence des internationaux a remodelé la hiérarchie du Top 14. Un véritable chamboule tout au terme duquel certaines grosses écuries suréquipées ont vu les petites cylindrées (Bayonne, Pau, Brive) leur passer devant. Aux quatre dernières places, on trouve pour le moment quatre des cinq derniers champions de France (Stade Français, Racing, Castres et Toulouse).Une hiérarchie en miroir inversé même si des favoris comme Clermont (4e) opposé ce samedi (20h45) à Toulouse (11e) ont mieux traversé l'intermède Coupe du monde. Le champion de France en titre a souffert et fait le dos rond ...