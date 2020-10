Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Top 14 : Agen et Montpellier ne gagnent toujours pas Reuters • 10/10/2020 à 20:45









par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi en fin d'après-midi, et en lever de rideau du choc opposant le Racing 92 et Toulouse, Montpellier et Agen, les deux grands blessés de ce début de saison, étaient sur le pont à l'occasion de la quatrième journée de Top 14. Malheureusement, ces deux équipes n'ont pas réussi à s'imposer pour la première fois de la saison. Tout d'abord, Agen, qui n'a plus gagné dans son stade Armandie depuis un an, n'a pas mis fin à cette terrible série en s'inclinent 20-6 face au Stade Français. Ensuite, Montpellier se déplaçait dans le Var pour y affronter le RC Toulonnais, qui disputera la finale de la Challenge Cup vendredi prochain. Mais le MHR a perdu 25-21 après avoir poussé en fin de rencontre. Les Héraultais prennent tout de même le point de bonus défensif et laissent le SUA seul à la dernière place avec une seule unité au compteur.

