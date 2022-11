Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France, Juninho (3e)

Juninho était plus qu'un formidable tireur de coups francs, il est le symbole du grand OL des années 2000 et, plus largement, de toute une génération. Il s'installe donc sur la troisième marche du podium de notre top 1000.

Rares sont les stades comme celui de Gerland qui pouvaient s'animer dès qu'une faute était commise par un adversaire dans un rayon de 30, voire 40 mètres du but. Ces supporters lyonnais, vivant la meilleure période de leur vie, savaient pertinemment ce qui allait suivre. Un ballon délicatement déposé en jouant avec les coutures, un visage qui se ferme, des mains posées sur les hanches, puis un moment suspendu : Juninho va frapper un coup franc. La suite s'est produite à 44 reprises sous le maillot de l'OL, dont 31 fois en Ligue 1 : avec un subtile dosage, entre la force, l'effet choisi et la zone visée, réalisé avec un fouetté unique, ce sont les filets qui finissent par trembler. Christophe Revault, Fabien Cool, Lionel Letizi, Ludovic Butelle, Fabien Barthez, Jérémie Janot, Damien Grégorini ou Stéphane Porato ont pu en témoigner lors de leurs réunions de victimes du Brésilien, mais pas aussi bien que Rémy Vercoutre, souffre-douleur attitré lors des séances d'entraînement à Tola-Vologe. "J'en ai pris des milliers. Il y avait 30-40 coups francs par séance et il en cadrait 90%. Et la plupart du temps, quand c'était cadré, c'était but" , décomptait l'ancienne doublure de Greg Coupet. Ainsi, l'architecture du stade pensé par Tony Garnier pouvait se décrire autant par ces drôles d'arches couvrant les virages que par les trajectoires sinusoïdales trouvées par l'artificier du Pernambouc.

VHS perdue, Téléfoot et magie

Pourtant, la force de Juninho a été d'être plus que l'interprète de ce petit numéro. Sinon, il…