Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France, Jean-Pierre Papin (2e)

Il est encore aujourd'hui le seul à avoir remporté le Ballon d'or pour une saison pleine dans le championnat de France. Jean-Pierre Papin, roi de l'OM et machine à buts extraordinaires, est le dauphin de notre top 1000.

La donne pourrait changer en fin de saison si Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar décroche la timbale, mais à l'heure actuelle, le seul joueur ayant remporté un Ballon d'or pour une saison pleine dans le championnat de France est né le 5 novembre 1963, à Boulogne-sur-Mer. Eh oui : il est Ch'ti. À bientôt 60 ans, Jean-Pierre Papin reste le seul à avoir accompli cet exploit lorsqu'il portait le tricot marseillais. Pièce maîtresse de l'OM de Tapie de 1989 à 1992 (on rappelle que JPP était du mauvais côté lors de la finale de 1993...), l'attaquant a régné en maître sur la D1 avec 156 pions en 270 matchs. Surnommé "J'en peux plus" à son arrivée au Vélodrome, JPP retourne la situation à coups de buts et de volées extraordinaires, qui lui ont valu d'entrer dans le dictionnaire bien avant Zlatan.

Avec ses papinades - terme d'abord moqueur, en référence à "cagades" - et ses célébrations bras ouverts, il a mis la main sur le Ballon d'or 1991. Adepte de la première intention, JPP était aussi spectaculaire qu'efficace. Gros travailleur, il était du genre à martyriser les gardiens remplaçants de l'OM, quitte à terminer la séance sous les feux de sa voiture. En dehors de sa première saison "ratée" (13 buts), il a plané à une vingtaine de pions minimum par exercice, raflé quatre titres de champion et une Coupe de France, avant de décoller pour le plus grand club de l'époque : l'AC Milan. Son retour en 1996 pour deux saisons à Bordeaux reste plus anecdotique avec 21 buts en deux ans. Mais par sa régularité, son efficacité et son sens du spectacle, JPP reste sous-coté dans l'histoire de la Ligue 1. À tel point que même lui confie être surpris par son classement.

Bonjour Jean-Pierre, vous êtes numéro 2 de notre top 1000. Qu'est-ce que ça vous fait ?

Mille ?! Toutes générations confondues ? Ah oui, ça fait du monde. Je suis très surpris pour tout vous dire, mais surtout très content. Ça veut dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien ! (Rires.) Comme quoi, même à la retraite, on…