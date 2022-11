Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France, Delio Onnis (1er)

Le numéro 1 de notre classement des 1000 plus grands joueurs du championnat de France, c'est lui. À Reims, Monaco, Tours, puis Toulon, Delio Onnis aura successivement joué le milieu de tableau, le titre et le maintien, promenant partout son museau et son flair de renard des surfaces. Meilleur buteur de l'histoire de l'élite hexagonale, celui qui a marqué dans plus de 35 stades, face à plus de 70 gardiens différents, aura mêlé le haut et le bas, le banal à l'extraordinaire, l'égoïsme et l'altruisme. Aujourd'hui encore, il reste le plus glorieux avatar d'une certaine idée du football français, où le merveilleux n'est jamais aussi beau que lorsqu'il surgit de l'ordinaire.

D'abord, une étrangeté : le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France n'a inscrit qu'un seul et unique but en Coupe des clubs champions. Comme si sa plus illustre gâchette incarnait la banalité d'une élite hexagonale condamnée à l'ordinaire sur la scène continentale. Deux ans après la finale de C1 que Saint-Étienne a perdue face au Bayern Munich, la fièvre verte est retombée, laissant la France du football à son train-train quotidien. En 1978, la Division 1 déploie ainsi son habituel charme hebdomadaire. Un ballet bien réglé de joueurs souvent moustachus, souvent chevelus, mais rarement trop grands ou trop carrés, dans une époque où le foot professionnel ne pousse pas encore à l'optimisation et à la standardisation des corps et des silhouettes. Delio Onnis n'est pas spécialement aérien. Ni rapide. Ni même bon dribbleur. On n'aura pas davantage vu celui qui évolue alors à l'AS Monaco marquer beaucoup de buts en dehors de la surface de réparation. À première vue, Delio Onnis est seulement l'attaquant ordinaire d'un championnat ordinaire. À l'issue de l'exercice 1977-1978, la feuille de stats de l'Italo-Argentin défie pourtant le sens commun : avec 29 pions en 35 rencontres, il est l'artisan majeur d'une équipe qui remporte son premier titre de D1, depuis 1963. Oui, lui, Delio Onnis. Ce type si normal, si bien élevé, pourtant capable de déséquilibrer l'équation trop cartésienne d'un match. D'inventer une singularité. De pianoter du bout des pieds ce son délicieux des filets qui tremblent, et des supporters qui hurlent ensemble.