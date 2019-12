Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 90 à 81)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Tahiti 2013, qui a fait danser le Maracaña à la Coupe des confédérations

Quand Tahiti douche le Brésil

Le XI qui a pris un quintuplé d'El Niño Torres (5-4-1) : Roche - Lemaire, Jonathan Tehau, Vallar, Ludivion, Aitamai - Hue, Caroine, Bourebare, Vahirua - Alvin Tehau.

(1) Propos de Mikaël Roche recueillis par FL pour SO FOOT CLUB en 2017

Sur Youtube, Mikaël Roche a deux pépites à son actif : l'un des buts contre son camp les plus improbables et une défaite mémorable. Et c'est le soir où il a encaissé ce 10-0 qu'il a vécu l'un des plus beaux moments de sa vie. Grâce à sa victoire en Coupe d'Océanie l'année précédente, Tahiti a disputé la Coupe des confédérations 2013. L'équipe de Marama Vahirua s'est retrouvée au Maracaña de Rio face aux champions du monde et doubles champions d'Europe en titre, l'Espagne. Mikaël Roche gardait les cages tahitiennes ce soir-là. "", se souvient le gardien amateur, qui est prof d'EPS à Tahiti. À la fin du match, les larmes coulent sur ses joues. Roche se retrouve dans le rond central avec son homologue, le gardien de la, Pepe Reina. ""Ne pleure pas. Sois heureux de vivre ça. On a joué tous les deux au Maracaña et ça, personne ne nous l'enlèvera jamais.""