Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 80 à 71)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Parme 2015-2018, ou l'art de ressusciter

Le XI de Parme qui a obtenu la montée en Serie A sur la pelouse de La Spezia :

Frattali - Iacoponi, Lucarelli, Sierralta, Gazzola - Dezi,Scavone - Di Gaudio, Barillà, Ciciretti - Ceravolo.

Östersunds 2017-2018, vainqueur

Exclu de la Ligue Europa pour non-respect du fair-play financier, sept points de pénalité cumulés au compteur, un club déclaré en faillite et son président Giampietro Manenti arrêté. Non, la saison 2014-2015 ne pouvait pas bien se terminer pour Parme. Relégué directement en Serie D, l'équipe parmesane doit repartir de zéro. Ou presque. Le capitaine Alessandro Lucarelli, au club depuis 2008 et seul joueur professionnel à rester pour aider le club à retrouver l'élite italienne, annonce : "" L'opération reconquête peut commencer. Le Parma F.C. est mort, vive le S.S.D Parma Calcio 1913 ! La nouvelle entité survole la Serie D sans perdre un seul match, et décroche même la montée en Serie B l'année suivante déjà sous les ordres de l'actuel coach Roberto D'Aversa. Avant de réussir l'exploit d'accrocher une troisième accession de rang à l'issue de la saison 2017-2018. Lors de la 42et dernière journée de deuxième division, Parme bat La Spezia 2-0 et profite de l'égalisation de Roberto Floriano pour Foggia face à Frosinone, dans les derniers instants de la rencontre, pour arracher la deuxième place et retrouver la Serie A. À 40 ans, Lucarelli met alors un terme à sa carrière et rappelle "" qu'il avait faite trois ans auparavant. Un homme de parole, à n'en pas douter.