Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 70 à 61)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Schalke 04 2010-2011, demi-finaliste de la C1 et vainqueur de la Pokal

Le XI vainqueur à San Siro (4-4-2) : Neuer - Uchida, Matip, Höwedes, Sarpei - Farfán, Papadopoulos, Jurado, Baumjohann - Raúl, Edu.

Raúl vaut-il encore quelque chose ? Et pourquoi l'Allemagne, au juste ? Lorsqu'il quitte Madrid pour la grisaille de la Ruhr à l'été 2010, personne ne sait vraiment ce que branle le mythique n°7 du Real, alors âgé de 33 ans et libéré par les dirigeants. Schalke 04, vraiment ? Oui, vraiment, car l'Espagnol a encore faim et qu'il sait encore tuer. La preuve : à Gelsenkirchen, Raúl termine, dès sa première saison, meilleur buteur du club (19 buts toutes compétitions confondues), est élu meilleur joueur et en profite même pour pousser son nombre de buts inscrits en Ligue des champions à 71. Au début du mois de mars 2011, il qualifie même Schalke 04 pour la douzième finale de Pokal de son histoire, que l'Espagnol soulèvera deux mois plus tard en démontant Duisbourg (5-0).Cette saison 2010-2011 est surtout un cru historique car, largué en Bundesliga, Schalke 04 s'en va toucher une demi-finale de C1 face à Manchester United, juste après avoir marché sur l'Inter au San Siro (2-5) avec un Neuer en feu, un gros Höwedes et un carré offensif (Farfán, Jurado, Raúl, Edu) royal. Une troupe à ne pas oublier, qui terminera troisième de Buli la saison suivante.