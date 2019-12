Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 60 à 51)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Midtjylland 2014-2015, champion du Danemark grâce aux algorithmes

Le XI de Midtjylland (4-1-4-1): Haugaard - Lauridsen, Banggaard, Sviatchenko, Bach Bak - Sparv - Igboun, Poulsen, Andersson, Sisto - Rasmussen (Pusic).

Pays de Galles 2016, demi-finaliste de l'Euro 2016

Imaginer que le sport le plus irrationnel et illogique du monde puisse se résoudre à coup d'algorithmes est un rêve de geeks. En l'occurrence celui d'un parieur anglais et d'un conférencier danois. Quand Rasmus Ankersen, auteur de bestsellers sur le management du talent, rencontre Matthew Benham, propriétaire de Brentford qui a fait fortune grâce à sa société de paris sportifs, le coup de foudre est immédiat. Ankersen convainc Benham d'investir dans un petit club du Jutland, où il a évolué étant jeune. Benham accepte à une condition : faire de Midtjylland son laboratoire. Immédiatement, le club confie les clés du camion à laet se transforme en une sorte de Moneyball appliqué au football. Ankersen fait venir des spécialistes du football américain dans le Jutland et invente son propre classement, "le classement de la vérité" qui prend en compte les opportunités de but plus que les buts eux-mêmes. Le pire ? C'est que ça marche ! Grâce à son utilisation des algorithmes et la modélisation complexe des statistiques de jeu, Midtjylland est champion dès la première saison des matheux aux commandes. Une révolution ! Depuis le club fait régulièrement la nique à ses rivaux Copenhague et Brøndby. Encore champions en 2018, les loups caracolent actuellement en tête de la Superliga.Un parcours comme un hommage. Le 27 novembre 2011, une vague d'émotion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com