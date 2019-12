Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 50 à 41)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

LOSC 2010-2011, champion de France et vainqueur de la Coupe de France

Le jour où Lille a foncé vers le titre en tapant Marseille

Le XI type de ce LOSC : Landreau - Debuchy, Rami, Chedjou, Béria - Balmont, Mavuba, Cabaye - Gervinho, Sow, Hazard.

Évian TG, pour l'ensemble de son œuvre

Paroles de pilote : "" Sous le casque ? Rudi Garcia, un homme qui s'est retrouvé en caleçon sous une douche du Parc le 21 mai 2011 et qui aura donc enfilé à 47 ans la couronne de champion de France de Ligue 1 au volant d'un LOSC virevoltant. Là où Bordeaux et l'OM avaient été sacrés les saisons précédentes grâce avant tout à leur solidité défensive, les Lillois, eux, explosent de partout (68 buts marqués, dont 69% par le trio Gervinho-Sow-Hazard), ce qui n'empêche pas le club nordiste d'afficher également la deuxième meilleure défense du championnat en fin de saison. L'autre bonne idée de Garcia aura été de "sacrifier" la C3, d'où le LOSC sera éjecté lors des seizièmes de finale par le PSV, afin de s'avaler une deuxième partie de saison à deux défaites seulement en championnat et avec une Coupe de France dans les poches en plus. Affamés, ces Dogues.