Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 40 à 31)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

États-Unis 2019, vainqueurs de la Coupe du monde féminine

Purple reine

Lesn'avaient pas les armes pour enrayer la mécanique. Dans un Groupama Stadium à guichets fermés, les Américaines ne leur ont laissé aucune chance. Deux buts à rien, des montagnes d'occasions face à si peu et deux symboles pour faire grimper la marque. D'abord, l'icône Megan Rapinoe, meilleure joueuse du tournoi, co-meilleure buteuse et libre-pensante, pour ouvrir le score sur penalty, et la promesse Rose Lavelle, 24 ans et incarnant la façon dont la Team USA arrive à se renouveler, pour conclure le festival. Cet été, en France, les Américaines sont venues glaner leur quatrième couronne mondial, le deuxième consécutif, et ont fait tomber, avec 26 pions, le record de buts inscrits sur une édition. Un ouragan qui a tout renversé, que ce soit le courage espagnol, les espoirs français, la confiance anglaise et donc le rêve néerlandais, sans oublier de se payer quelques polémiques.Beaucoup ont reproché aux coéquipières d'Alex Morgan leurs célébrations outrageuses face aux faibles thaïlandaises (13-0), le geste en demie de la buteuse lorsqu'elle faisait mine de boire l'Angleterre comme du thé ou encore les déclarations d'Ali Krieger, qui affirmait que les États-Unis avaient "". Une certaine arrogance qui avait pourtant un fond de vérité : les Américaines étaient au-dessus du lot. Mieux, elles avaient d'autres combats à mener. Avec Megan Rapinoe en porte-voix contre Donald Trump et pour l'égalité salariale, rares sont les sportives qui ont brillé sur autant de terrains en même temps.