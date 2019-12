Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 30 à 21)

La décennie 2010, c'était Mourinho qui danse sur la pelouse du Camp Nou, Balotelli qui bombe le torse, Bielsa assis sur une glacière, Eder qui fait pleurer un pays, Griezmann qui le console, mais c'était surtout des équipes qu'il ne faudra pas oublier. En voici 100, pour l'histoire.

Portugal 2016, champion d'Europe

Le XI du Portugal qui remporte l'Euro 2016 face à la France (4-4-2) : Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - William Carvalho, João Mário, Renato Sanches, Adrien Silva - Nani, Cristiano Ronaldo.

Selon certains, ce Portugal était "". Il est vrai que le Portugal de 2016 n'est pas aussi excitant que celui de la Coupe du Monde 2006 - où laa été élue comme l'équipe la plus spectaculaire du Mondial - ou de l'Euro 2004. Sauf que contrairement à 2004 et 2006, où le Portugal a terminé respectivement second et quatrième, la fin a été bien plus joyeuse. Car oui, malgré trois matchs nuls en phase de poule, une seule victoire à la fin du temps réglementaire - en demi-finale contre le Pays de Galles (2-0) - les hommes de Fernando Santos se sont imposés à la surprise générale face à la France chez elle au Stade de France (1-0). Et ce malgré la sortie prématurée sur blessure de Cristiano Ronaldo. Plus improbable encore, c'est Éder - qui était le joueur le plus moqué au pays d'Amalia Rodrigues pour ses contrôles trop longs et sa faiblesse face aux cages - qui inscrit le but de la victoire. Celui qui permet au Portugal de décrocher le premier trophée international de son histoire. Un joueur qui symbolise finalement cette équipe qui n'a jamais cessé de croire à la victoire finale - à l'image de Fernando Santos qui a annoncé en début de tournoi qu'il avait dit à sa femme qu'il rentrerait avec le trophée - et qui s'est battue pour l'avoir. Et comme l'ont chanté les supporters à chaque match à partir des huitièmes de finale : "" (Peu importe, peu importe, si nous jouons bien ou mal, nous allons soulever la coupe, pour notre Portugal, en VF).